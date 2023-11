L'Italia vince la Coppa Davis: da Sinner a Musetti, le auto dei campioni

Ci sono voluti 47 anni per far alzare di nuovo all'Italia la Coppa Davis di tennis. Ma il detto ha ragione, mai perdere la sperenza. Una speranza che ha tre nomi ben precisi: in primis Jannik Sinner, ma anche Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli. Una squadra che ce l'ha fatta, che è riuscita a sconfiggere l'Australia nella finale giocatasi a Malaga, conquistando e sollevando con fierezza quella che viene comunemente chiamata L'Insalatiera.