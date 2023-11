Coppa Davis, il campione e la squadra

Neanche il tempo di capire in quanti sono stati capaci di battere due volte Djokovic nel giro di dodici giorni che Sinner toglie tutti dall’imbarazzo e lo batte pure nel doppio. Tre volte su quattro, come si dice in casi simili, fa curriculum. Per questo è anche normale vedere Nole - poverino - perdere un’altra volta la brocca e litigare con i tifosi quando capisce che la sua Davis sta prendendo la via dell’Italia. Gli azzurri tornano così a giocarsi la Coppa 25 anni dopo l’ultima volta (1998, vittoria della Svezia) e sognano - sì, possono - di alzare il trofeo vinto in una sola occasione nella nostra storia, nel 1976 contro il Cile, con “la squadra” di Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli. Sostenere quanto sia un’Italia a trazione sinneriana è quasi banale: in questa settimana di Malaga, l’Italia ha eliminato l’Olanda nei quarti e la Serbia in semifinale proprio grazie ai punti portati da Jannik, sia in singolare che in doppio (sempre con Sonego, bravissimo tra l’altro). Ma pensare che Arnaldi e Musetti, sconfitti nei rispettivi singolari, siano solo delle comparse vuol dire avere la memoria corta.