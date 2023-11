Drink or Drive, nasce l'app che ti riporta a casa se hai bevuto troppo

Un gruppo di giovani imprenditori veneti ha dato vita a un progetto innovativo: l'app DoD, nota come Drink or Drive, si propone di offrire un servizio di autista sostitutivo per riportare a casa anche l'auto dell'utente. Ideata per risolvere il problema della guida in condizioni di pericolosità dopo aver bevuto, l'app si configura come una soluzione sicura e veloce per salvaguardare la salute dei vari utenti della strada.