Esce dal bar per spostare l'auto, ma è ubriaco: multa e patente ritirata

Nel pomeriggio di sabato 16 settembre a Brugherio , in Brianza, un fatto davvero assurdo ha fatto chiacchierare i cittadini del paese. Un individuo, dopo aver visto la Polizia Locale controllare le auto in divieto di sosta, è uscito dal bar in cui era con amici per spostare la sua parcheggiata male : il finale è inaspettato.

Forse era meglio la multa per divieto di sosta

Verso le 17:30, gli agenti stavano effettuando i loro controlli quando hanno notato un uomo uscire di corsa da un bar in via Gramsci. L'uomo, visibilmente sotto l'influenza dell'alcol, è salito in auto per spostarla, consapevole che si trovasse in sosta in un posto in cui non doveva essere. I poliziotti lo hanno immediatamente bloccato e sottoposto all'alcol test che ha avuto esito positivo.

Al comando locale, ulteriori verifiche hanno confermato che il tasso alcolico dell'uomo superava di gran lunga il limite di legge. Lo sfortunato cittadino è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza: le sanzioni includono una multa che varia da 800 a 3.200 euro, la possibilità di arresto per un periodo che va da 1 a 6 mesi, nonché la sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra 6 mesi e 1 anno.

