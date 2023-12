Terribile schianto a Hollywood: Michael B. Jordan distrugge la Ferrari da 400mila euro

Elicottero si schianta sulla tangenziale: paura a Madrid

La Ferrari da quasi 400mila euro distrutta

Gli agenti della Polizia di Los Angeles, che sono intervenuti e hanno svolto gli esami del caso, hanno riferito che Michael B. non era in stato di alterazione e quindi sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Fortunatamente, non sono stati riportati né feriti né danni materiali al di fuori delle vetture coinvolte, con la Kia che ha avuto decismanete la peggio nell'impatto con la Rossa. Le Forze dell'Ordine hanno fatto compilare alll'attore un verbale sulla dinamica dello scontro poiché al momento non ci sono dettagli sull'accaduto. Ora la star di Hollywood dovrà dare spiegazioni sulla causa dell'incidente e su sue eventuali responsabilità. Il video dell'incidente è stato pubblicato dai media locali: dalle immagini è possibile notare le due automobili distrutte, con le ruote finite sull'asfalto. Un peccato vedere la sua Ferrari 812 GTS in queste condizioni: una supercar che ha un prezzo di listino che parte da 369.576 euroed è equipaggiata con un motore da 800 CV, che può far raggiungere la velocità di 340 km/h e scattare da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi.

