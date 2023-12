Clamoroso, la Ferrari è pronta a svelare la nuova Rossa: c'è già la data

ROMA - Nonostante la Formula 1 abbia appena concluso la sua stagione, ci sono già delle indiscrezione in merito al 2024 e, soprattutto, inerenti alla Ferrari . Il team di Maranello, infatti, sta lavorando per preparare al meglio ogni dettaglio del nuovo Mondiale, in modo tale da poter dare filo da torcere alla Red Bull, sulla scia di quanto fatto nel finale del 2023. La Rossa nelle ultime gare è riuscita a strappare diverse pole position al team di Milton Keynes, ma è mai riuscita a impensierire davvero Verstappen nella lotta per la conquista del titolo iridato.

Ferrari e la nuova monoposto

In casa Ferrari di respira aria di entusiasmo e voglia di riscatto e, se il 15 dicembre ci sarà il consueto pranzo di Natale per Frederic Vasseur con i giornalisti della F1, dalle prime indiscrezioni emergerebbe anche una data per la presentazione ufficiale della nuova monoposto che Charles Leclerc e Carlos Sainz guideranno nel prossimo campionato. Secondo i rumors la nuova vettura che al momento porta il nome di "Progetto 676” potrebbe essere presentata martedì 13 febbraio, il giorno prima di San Valentino, il giorno in cui Maranello è abituata a svelare le sue nuove Rosse. Per ora manca l'ufficialità che dovrebbe arrivare soltanto nei prossimi giorni.