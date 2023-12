Prezzi dei box auto alle stelle: le città in cui l'affitto è più alto

Le città italiane sono sempre più affollate dalle automobili . Questo vale sia per il traffico che per i parcheggi, tanto che numerosi automobilisti sono costretti ad acquistare o affittare box per le loro vetture. Si tratta quindi di un motivo di comodità ma anche di sicurezza. Ma quanto costa oggi nel nostro Paese un box?

Il costo medio dei box auto nelle città italiane

Secondo una ricerca di Immobiliare.it Insights condotta per il Corriere della Sera, tra il 2021 e il 2023 si è verificato un aumento della domanda per i box privati, mentre l'offerta non è cresciuta in egual misura. Per questo motivo, oggi i prezzi sono lievitati enormemente. A influire sulle cifre sono sia le dimensioni che le città in cui si trovano.

Per quanto riguarda le dimensioni, la media a Bari è di 18,6 metri quadri, mente a Milano scende a 15,8 metri quadri. Guardando al prezzo per metro quadro, si nota una lieve flessione su scala nazionale, passando da 1.297 euro nel 2021 a 1.251 euro nel 2023. Napoli risulta essere la città più costosa, con una media di 55.171 euro, seguita da Roma con 37.241 euro e Milano con 37.106 euro. Proprio nel capoluogo lombardo si sono verificati anche casi di prezzi ben oltre l'immaginabile: alcuni annunci riportano anche cifre fino a 200mila euro, approfittando dell'altissima richiesta da parte dei residenti.

