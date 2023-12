Attenzione ad ascoltare la musica in auto: potresti fare un incidente!

La musica è un compagna sempre presente durante i viaggi in auto, brevi o lunghi che siano. Ma può essere la causa di incidenti ? Un'analisi condotta da Parclick.it , piattaforma leader europea per la prenotazione di parcheggi online, ben un terzo degli incidenti è causato da distrazioni durante la guida, portate anche dalla musica.

La musica alla guida è "pericolosa"?

In un'intervista ad Ester Stivelli, Squad Lead di Parclick, sono emersi consigli preziosi per far sì che la musica resti un sottofondo innocuo durante le manovre e la guida. "Un terzo degli incidenti stradali è causato dalle distrazioni al volante, tra cui possiamo includere anche la musica che si ascolta quando si guida. Il volume e addirittura i gesti che facciamo mentre ci godiamo la nostra playlist preferita possono influenzare la nostra attenzione e la consapevolezza di ciò che succede intorno a noi. Per questo motivo Parclick ritiene che sia utile dare qualche piccolo consiglio su come far sí che la musica sia sempre e solo un’alleata per chi è alla guida".

La musica da ascoltare e a quale volume

Durante manovre delicate, come il parcheggio o situazioni di guida impegnative, si consiglia di regolare il volume, magari scegliendo sonorità più rilassate o spegnendo la radio. La scelta della musica giusta si rivela cruciale in diverse fasi della guida, sia in città che fuori città. In città, l'attenzione ai suoni esterni suggerisce un sottofondo musicale lento e a volume contenuto, mentre sulle strade extraurbane un ritmo più movimentato può fungere da stimolo contro la stanchezza, accompagnato da un aumento del volume. L'ideale sarebbe poi scegliere una playlist prima di partire, così da non dover selezionare maualmente le canzoni che si vogliono ascoltare. Infine, attenzione ai movimenti bruschi: anche se si ha voglia di "ballare" perché presi dalla melodia mentre si è nel traffico o fermi ad un semaforo, un gesto sbagliato potrebbe potare a tamponamenti o collisioni tra veicoli.

