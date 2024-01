A Trigoria c'è aria di cambiamento dopo l'addio di Mourinho e l'arrivo di De Rossi sulla panchina giallorossa. Da due giorni ormai i tifosi affollano l'ingresso del centro sportivo per incitare il nuovo tecnico e i calciatori in questo delicato periodo della stagione: nel piazzale sono stati visti entrare alcuni elementi della rosa, da El Shaarawy a Pellegini, fino a Paredes (in auto insieme a Dybala), tutti pizzicati a bordo delle loro potenti e costosissime supercar.