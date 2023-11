Brutta sorpresa per Daniele Verde: ritrova la Mercedes deturpata

A volte purtroppo il tifo per una squadra di calcio può arrivare a sfociare in veri atti di vandalismo e criminalità. A farne le spese sono sia i tifosi, come accaduto durante il derby Lazio-Roma durante il quale sono stati distrutti i finestrini di decine di vetture, ma anche i calciatori. Daniele Verde, giocatore dello Spezia, ha infatti trovato una brutta sorpresa ad attenderlo.