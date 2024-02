Geolier "tradisce" Yamaha: per lui una nuova Honda Supreme

Mare fuori: la moto del comandante Massimo è una ruggente BMW

Una moto ad edizione limitatissima

Si tratta di una novità assoluta per l'artista perché, stando a vedere i suoi profili social, si è sempre immortalato accanto a modelli Yamaha per l'offroad. Il giovane napoletano è sempre stato un amante delle due ruote, dell'enduro e in particolare dell'azienda di Hamamatsu, ma a quanto pare è stato ammaliato da un modello della "rivale" Honda. La moto nasce dalla collaborazione del brand newyorkese con Honda nel 2019. Il fondatore, James Jebbia, ha realizzato questa versione esclusiva della moto da cross CRF 250R, con livrea "rosso Supreme" e maxi logo che spicca con il colore bianco. Una versione prodotta in edizione limitatissima, con soli duecento esemplari destinati ad altrettanti fortunati acquirenti, uno di questi appunto il famoso Geolier. Quanto costa la moto? Circa 9.208 euro.

