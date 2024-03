Viaggia per 90 chilometri completamente ubriaco: scooterista finisce nei guai

Il Codice della Strada vieta assolutamente di mettersi alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico che supera gli 0,5g/l. Ne vale della propria sicurezza e di quella degli altri utenti per la strada ed è importante rispettare la norma anche se si deve fare un tragitto breve. Lo avrebbe dovuto sapere anche questo scooterista che fermato a Sulmona , completamente ubriaco, ha viaggiato a zigzag per una distanza lunghissima.

In viaggio per l'Abruzzo

Il protagonista è un 48enne residente a Francavilla al Mare, denunciato dai Carabinieri per averlo sorpreso alla guida del suo scooter in uno stato di alterazione evidente. Dalle informazioni raccolte, l'uomo era proveniente da Francavilla e aveva compiuto un lungo viaggio notturno attraverso l'Abruzzo per ben 90 chilometri, facnedo anche preoccupare i famigliari che non lo hanno visto tornare a casa. Sottoposto ai consueti rilievi, è emerso che lo sconsiderato e imprudente individuo viaggiava con un tasso alcolemico di 3g/l nel sangue, come attestato dall'etilometro, ben sei volte superiore al massimo consentito dalla legge.

