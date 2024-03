Carabinieri trovano uno scooter rubato e scoprono che era di un loro collega

Una storia sfortunata e poi fortunata, ricca di colpi di scena e di risvolti inaspettati in quel di Ancona . Nello scorso gennaio un carabiniere di 64 anni era al bar a prendere un caffè nel bar della piazza cittadina, quando il suo scooter Malaguti 160 è stato rubato . Il tempo di un sorso e il veicolo era sparito, ma la vicenda ovviamente non finisce qui.

Il caso che ha portato alla giustizia

Il carabiniere, fuori dal servizio, aveva temporaneamente parcheggiato il suo mezzo proprio davanti al locale, lasciando le chiavi nel blocco dell'accensione. L'uomo ha presentato immediatamente una denuncia per furto aggravato, con la speranza che i suoi colleghi fossero riusciti a rintracciare il veicolo e magari anche il colpevole dell'illecito. Durante un normale pattugliamento circa un mese dopo, proprio i colleghi del malcapitato carabiniere hanno ritrovato il Malaguti 160 del valore di circa 600 euro. Avevano infatti deciso di fermare un uomo sui 34 anni in sella ad uno scooter per un normale controllo, facendo anche un consueto check sulla targa. Con loro sorpresa, il mezzo era quello che avevano rubato al carabiniere solo qualche settimana prima, così che l'uomo è stato arrestato per furto e attualmente sotto processo per ricettazione. Il Malaguti 160 invece è tornato dal suo proprietario.

