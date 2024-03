Senza patente e assicurazione: multa salatissima per uno scooterista

Quando si circola con un mezzo privato e lo si fa illecitamente, bisogna sempre ricordarsi che non è scontato non imbattersi in alcun tipo di controllo. E se non si è in regola, la multa spesso può anche essere esorbitante. Come nel caso di un 50 enne di Livorno, il quale guidava uno scooter senza essere in possesso né della giusta patente per il veicolo di cui era possessore, né tantomeno di un'assicurazione.