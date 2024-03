Basta furbetti del parcheggio a Roma: torna lo "Street Control"

La viabilità della città di Roma ha molte ed evidenti criticità. Dalle auto parcheggiate male, in doppia fila, su divieti di sosta, sono tanti gli impedimenti che non permettono agli utenti della strada di girare tranquillamente nella Capitale. Per tutti questi errati comportamenti dehli automobilisti, la Polizia Locale ha deciso di dare il via alla procedura per il reboot del temuto "Street Control".

Ogni irregolarità sarà intercettata

Lo Street Control prevede telecamere a infrarossi montate sulle auto della Polizia Municipale, che servono ad intercettare chi parcheggia in divieto di sosta o in doppia fila. Tali videocamere mobili avranno la capacità di effettuare controlli in tempo reale sullo stato dei bolli e delle assicurazioni. A giugno 2024 verranno ridefiniti i termini contrattuali per il noleggio del software per la riattivazione del sistema di controllo, mentre di notte le telecamere raccolgono immagini che vengono inviate direttamente ai tablet o palmari degli agenti sul campo. I dati del veicolo controllato sono trasferiti in tempo reale alla banca dati della Polizia Locale, dove vengono incrociati con altre informazioni provenienti da database di assicurazioni e motorizzazione civile.

