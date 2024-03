Vince 125 milioni di euro alla lotteria: li spende (quasi) tutti in supercar

In Messico spunta una Tesla schiacciata da una "testa" di pietra

Una vita da sogno

Trotter vendette immediatamente la sua Ford Focus e la sostituì con una McLaren 650S Spider del 2014 da circa 117mila euro, con tanto di targa personalizzata. Dopo aver comprato anche diversi modelli costosissimi di Jaguar e Porsche, Trotter ha fondato anche la scuderia chiamata "Chameleon Motorsport", poiché già in precedenza appassionato di gare Hot Rod, Stock Hatch e alla BMW Compact Cup, un hobby che aveva abbandonato proprio perché richiedeva uno sforzo finanziario non indifferente. È bastato un biglietto della lotteria di soli 13 dollari per cambiare completamente la sua vita e tornare a dedicarsi (e ad alimentare) la sua più grande passione, non solo acquistando alcune delle auto più ambite dai collezionisti, ma anche fondando la sua personale scuderia.

