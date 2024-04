In India anche le guardie del corpo dei miliardari girano in supercar!

Il miliardario indiano Mukesh Ambani è uno degli uomini più ricchi del mondo, tanto da vantare una villa del valore di 2 miliardi di dollari, destinato esclusivamente a ospitare la sua collezione di supercar. Più che una casa si tratta di un palazzo di ben 27 piani e contiene 170 vetture di lusso , un garage conosciuto come il 'garage Jio' con Mercedes, BMW ricoperti d'oro.

Lusso non solo per la famiglia

Dalle Rolls Royce e Bentley alle esclusive Ferrari e Lamborghini, la collezione di Ambani è un vero e proprio autosalone di lusso. Ma c'è un particolare che generalmente non si ritrova nelle altre famiglie di miliardari nel mondo: anche il personale di sicurezza della dimora e le sue guardie del corpo, infatti, sono dotati di mezzi di lusso. Ebbene sì perché a quanto pare dalle guardie del corpo al personale di servizio della casa, tutti possono vantare la possibilità di muoversi a bordo di un'auto dal valore di oltre 138mila euro. Per esempio c'è qualcuno che possiede ben quattro Mercedes-AMG G63 che monta un motore benzina a 8 cilindri a V da 4 litri, capace di una potenza massima di 585 CV e capace di far raggiungere la velocità di 220 km/h.