Cruciani e il motorino rubato: "Ho dovuto pagare 250 euro per riaverlo"

Oltre al danno anche la beffa. Giuseppe Cruciani , noto giornalista romano, in poche ore ha subito due ingiustizie, una più assurda dell’altra. Tutto ha avuto inizio nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 luglio, quando gli è stato rubato il suo motorino. Il veicolo è stato poi coinvolto in un incidente e portato in un deposito. La “sorpresa” peggiore però è arrivata in seguito…

"Dove vanno le nostre tasse?"

Il motorino del conduttore del programma “La Zanzara” era scomparso dalla zona milanese dei Navigli, nei pressi della sua abitazione. Scoperto l’amaro accaduto, Cruciani si sarebbe immediatamente diretto alla Polizia, la quale lo ha informato di un incidente, nel quale il veicolo era stato coinvolto, avvenuto intorno alle 3.30 di quella stessa notte in via Solari, a poche centinaia di metri dal luogo del furto. Il motorino sarebbe quindi stato lasciato a terra dal malvivente (subito fuggito) e trasportato in un deposito, dove si è recato dopo qualche giorno il giornalista. Qui il fatto che ha mandato il giornalista su tutte le furie: per portarlo via, l’uomo ha dovuto pagare ben 250 euro tra rimozione con tariffa notturna, trasporto e deposito. Lo stesso Cruciani si è fatto sentire sulla vicenda: “Mi chiedo se sia giusto che un cittadino sia costretto a pagare per tornare in possesso di una cosa di sua proprietà che gli è stata rubata. Perchè non c’è un fondo per questo? Dove vanno le nostre tasse?”.

