Furti auto, moto e scooter: i modelli più rubati in Italia nel 2021

Il "Dossier sui Furti di veicoli" elaborato da LoJack Italia, società specializzata in soluzioni telematiche per l'automotive e il recupero dei veicoli rubati, ha evidenziato come Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia siano le regioni in cui avvengono più furti di auto e moto in Italia. Nello specifico, un furto su quattro avviene in Campania, mentre è il Lazio la regione in cui i ladri sono più bravi a far sparire le tracce di se stessi e dei mezzi rubati.