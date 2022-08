Rubata la Vespa di Fabio Volo: lo sfogo sui social

Per le vie di Milano continuano i furti di scooter appartenenti a personaggi famosi. Pochi giorni fa, Giuseppe Cruciani si era sfogato per essere stato costretto a pagare ben 250 euro per riavere il suo motorino rubato e lasciato in un deposito, ora la rabbia arriva dal profilo Instagram di Fabio Volo , a cui è stata rubata la sua amatissima Vespa .

Di tutto per riaverla

"Cara Vespetta, siamo stati insieme per quasi 30 anni. Brescia, Riccione, Barcellona, Puglia, Milano… quanti ricordi insieme, quanta leggerezza mi ha regalato. Sapevo che a Milano prima o poi qualcuno ti avrebbe rubata ma non potevo chiuderti in un garage e passare ogni tanto a salutarti. Noi abbiamo vissuto per quanto abbiamo potuto. Grazie amica mia indimenticabile", sono le parole scelte da Fabio Luigi Bonetti, in arte Fabio Volo, per accompagnare la foto che lo ritrae in sella alla sua mitica Vespa arancione rubatagli 2 giorni fa nel capoluogo lombardo. Poi un avviso ai malviventi colpevoli del gesto: "Un messaggio ai due ragazzi che l’hanno rubata e che si vedono nelle telecamere di sorveglianza: se per caso vedete questo post io sarei felice di ricomprarla. Spero non la smontiate e vendiate a pezzi. Non vi racconto l’umiliazione della denuncia e della procedura, perché non mi interessano le polemiche. Nel mondo ci sono problemi reali questa è solo una seccatura e un piccolo dolore perché ero molto affezionato". Insomma, l'attore è davvero pronto a tutto per riavere il suo scooter, compagno di avventure e di tante esperienze insieme. Fabio Volo non ne fa un fatto economico, ma semplicemente di cuore, tanto da essere disposto anche a ricomprare quella che dovrebbe essere la sua legittima Vespa.

