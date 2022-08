Genova, scontro tra motociclista e un... cinghiale

Ormai, trovarsi animali selvatici, specialmente i cinghiali , liberi per le città e per le strade è una realtà a cui ci siamo dovuti abituare. Queste bestie non sono certamente cattive, ma vedersele spuntare improvvisamente di fronte a noi, sia che siamo a piedi o alla guida di un'automobile o una moto, incute sempre del timore. Tanta paura l'avrà provata sicuramente anche questo 35enne genovese che a causa proprio di un cinghiale è ricoverato in gravi condizioni .

Urta motorino con la minicar e il proprietario lo riempie di botte: arrestato

La dinamica

L'uomo, poco prima delle 6 di mattina di ieri 2 agosto, stava percorrendo via Baden Powel (in zona Sampierdarena), in sella alla sua moto, quando all'improvviso si è trovato davanti un cinghiale di grandi dimensioni. Sia per lo spavento che per la vicinanza alla bestia, il centauro non è riuscito a sterzare ed evitare lo schianto. L'impatto è stato molto forte, tanto da ridurre in gravi condizioni il motociclista, trasportato d'urgenza all’ospedale Villa Scassi per i numerosi traumi e ferite riportati in seguito alla caduta. Non è la prima volta, nè l'ultima che un incidente simile accade nel genovese: ieri attraverso la piattaforma Telegram, la polizia locale ha segnalato più volte la presenza di cinghiali sulle strade liguri, al fine di allertare automobilisti e motociclisti.

Si lancia con lo scooter nel fiume: donna salvata dai carabinieri