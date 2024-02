A Roma in arrivo limiti di 30 km/h: Gualtieri punta a 70 zone

Dopo il debutto di Bologna Città 30 si è fatto un gran parlare degli effetti, negativi e positivi, di questo limite di velocità sulla circolazione urbana. Nel capoluogo emiliano non sono ovviamente mancate le polemiche , sono intervenuti i pianti alti (con il ministro Salvini in prima linea per apportare già modifiche), e cosa fanno le altre città italiane? Mano a mano, qualcosa si muove e qualcuno sembra, seppur molto lentamente, puntando alla direzione di Bologna. Sebbene ogni centro debba essere valutato a sé. A Roma , per esempio, è di queste ore la notizia della prima zona 30 nel IV municipio, a Casal Monastero , nel quadrante nord-est fuori del Grande Raccordo Anulare.

L’inaugurazione a Casal Monastero

La Zona 30 ha inaugurato su via Ratto delle Sabine dopo sette mesi di lavori, che ha incluso diversi interventi alla strada. Ma non si tratta dell’unica zona 30 della città, che in realtà ne conta 27, sebbene i controlli non siano attenti come a Bologna, e quindi con tante persone che non rispettano i limiti. “Vogliamo diffondere le 'zone 30' in tutta la città”, ha detto il sindaco Roberto Gualtieri, presente durante l’inaugurazione, come riporta l’agenzia stampa Dire. “L’intervento non prevede solo l’abbassamento della velocità ma anche un recupero dello spazio, con il verde. In questo quartiere, oltre il Gra, stiamo intervenendo in modo prioritario perché è una zona della città che è stata un po' abbandonata. Ora aiuteremo questi spazi a essere vissuti e migliorati”.

Gli obiettivi

L’obiettivo annunciato dal sindaco è realizzare 78 zone 30, come ha confermato anche l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè: “Abbiamo ipotizzato circa 70 zone 30 a Roma, zone dove sarà possibile la pedonalità e ciclabilità, dove sarà possibile andare anche in promiscuo. Sono contento di partire da Casal Monastero, una zona oltre il Gra. Era un garage a cielo aperto non a misura d'uomo, ora l'abbiamo ridata ai cittadini e ai ragazzi, saranno messi dei giochi e abbiamo abbattuto le barriere architettoniche. La sicurezza stradale è uno degli obiettivi di questa amministrazione”. Tuttavia, è stato anche specificato che le grandi strade, più trafficate, non possono essere vincolate al limite di 30 km/h, ma è intenzione dell’amministrazione comunale trasformare in zona 30 circa il 70% delle strade secondarie.

