Roma, la bicicletta è il mezzo più veloce per spostarsi in città

L'esperimento

L’evento ha interessato il percorso tra Via Tiburtina e Piazzale Aldo Moro, in un giorno in cui la Capitale subiva i disagi dovuti a disservizi sulle linee metro A e B (che chiuderanno alle 21 per diversi mesi a partire dal prossimo aprile). Alla sfida per trovare il mezzo più veloce con cui spostarsi hanno partecipato tre studentesse, una a bodo della sua automobile, la seconda utilizzava mezzi pubblici e la terza la sua bici. Partite contemporaneamente alle 7.56 della mattina, la prima a raggiungere la meta presso la facoltà universitaria La Sapienza è stata la ragazza in bicicletta alle 8.19, seguita da quella sui mezzi pubblici alle 8.36, mentre l’automobilista è arrivata alle 8.55 che non solo ha dovuto sorbirsi il traffico, ma ha perso tempo anche per cercare parcheggio.

Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, ha commentato i risultati raggiunti dall’esperimento: “L’automobile è il peggior modo per spostarsi nella Capitale, per il tempo perso nel traffico e per l’enorme impatto inquinante sulla sua aria. Oggi lo abbiamo voluto raccontare con il Trofeo Tartaruga, che su un percorso, in media con gli spostamenti romani giornalieri, vede di gran lunga più veloci i viaggi su due ruote e mezzo pubblico che non in auto privata”.

Roma, stop a bus turistici "linea S" a sostegno di Atac per evitare assembramenti