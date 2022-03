Roma, chiusure Metro A: stop alle fermate Valle Aurelia e Baldo degli Ubaldi

Come se non bastassero le imminenti (e prolungate) chiusure serali della metropolitana di Roma a creare disagi ai cittadini, adesso arrivano altre notizie di stop di alcune stazioni . Ma andiamo con ordine e facciamo un riepilogo. Intorno alla metà di febbraio sono stati annunciato da Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità del comune di Roma, dei lavori di manutenzione che interesseranno la linea A e la linea B : per la prima le corse saranno fermate alle 21 dal 15 giugno fino a dicembre 2023, mentre per la seconda dal 19 aprile al 6 giugno 2022. Ma a quanto pare la manutenzione degli impianti sotterranei della Capitale non finisce qua. Da Atac arrivano ulteriori notizie: la stazione Valle Aurelia chiuderà dal 18 al 20 marzo, mentre Baldo degli Ubaldi resterà chiusa dal 21 al 26 marzo .

Tragitti e trasporti alternativi

Questi ultimi stop, dicono da Atac, sono dovuti a lavori per rinnovare le infrastrutture elettriche. Per ovviare all’inconveniente, sono stati attivati nuovi servizi navetta che si potranno utilizzare nei giorni di chiusura. Per quando riguarda la stazione Valle Aurelia, ci sarà il bus MA14 Cipro-Valle Aurelia. Alla fermata Cipro, il capolinea della MA14 sarà sul piazzale della stazione mentre a Valle Aurelia le fermate saranno in via Angelo Emo, fronte ingresso stazione. Al posto dello scambio tra metro A e ferrovia FL3 Roma-Viterbo a Valle Aurelia, si potrà in alternativa utilizzare la stazione FS Ostiense dove scambiare tra la metro B e la stessa FL3. I giorni di alternanza di chiusura tra le due stazioni, consentono di poter sfruttare l’una o l’altra, raggiungibili con le linee bus 490 e 892.

