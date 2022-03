Roma, ecco tutte le chiusure e le deviazioni del quartiere Eur nei giorni dell'E-Prix

Roma, stop a bus turistici "linea S" a sostegno di Atac per evitare assembramenti

Deviazioni e chiusure

Da domenica 3 aprile il capolinea bus sarà spostato da piazzale dell’Agricoltura a piazzale Don Luigi Sturzo, mentre l’area taxi, dal 5 al 14 aprile non si troverà più in piazzale Marconi, bensì in viale Asia. Per quanto riguarda la mobilità privata, dal 7 all’11 aprile verrà chiuso il tratto di strada appartenente a via Cristoforo Colombo tra viale Europa e via delle Tre Fontane. Nelle stesse giornate, precisamente dalle ore 20.30 alle ore 5.30 sarà chiuso al traffico il cosiddetto “perimetro verde” all’interno del quale sarà allestito il circuito di gara, così come le rampe del Viadotto della Magliana – A90 lato direzione Eur. La zona interdetta sarà compresa tra il viale del Pattinaggio, Via delle Tre Fontane, viale di Val Fiorita, viale Egeo, piazzale Ferruccio Parri, viale Tupini e viale Ss Pietro e Paolo, piazza Caduti sul Lavoro, viale Beethoven, viale Asia, viale dell'Arte e viale dell'Artigianato, viale dell'Atletica. Infine il traffico in direzione Grande Raccordo Anulare sarà deviato su via Laurentina e via Oceano Atlantico, mentre in direzione centro su via Laurentina, via Perna, via Cristoforo Colombo e viale Marconi.

Le parole dell'assessore

L'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato ha espresso soluzioni per evitare disagi alla mobilità: “Con il supporto dei tecnici di Roma Servizi per la Mobilità e dei Mobility Manager dell'organizzazione abbiamo messo a punto un piano di interventi per far confluire il traffico su più itinerari differenti al fine di minimizzare i problemi di viabilità e quindi ridurre al minimo i disagi per i cittadini. Sarà cura dell’Amministrazione fornire alla cittadinanza, e in particolare ai residenti e ai commercianti del quadrante interessato, tutte le informazioni possibili, su più canali di comunicazione, sulle strade alternative da percorrere nelle giornate di allestimento, gare e disallestimento”.

