Roma, la Metro B chiuderà alle 21 dal 19 aprile: ecco i nuovi orari

Come già anticipato mesi fa dall’Assessore alla Mobilità di Roma Eugenio Patanè sulla chiusura delle linee metro per lavori di manutenzione, in questo mese i cittadini della Capitale dovranno fare i conti con alcuni disagi. Dal prossimo 19 aprile infatti toccherà alla metro B, la quale per quasi 2 mesi cesserà le corse alle ore 21.