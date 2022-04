Si sdraia sui binari della Metro B in attesa del treno: folle salvato dalla polizia

Roma, la Metro B chiuderà alle 21 dal 19 aprile: ecco i nuovi orari

"C'è un uomo sdraiato sui binari della Metro"

L’uomo, un 27enne in evidente stato di confusione, avrebbe prima scavalcato i tornelli d’ingresso per poi scendere direttamente sulle rotaie. Alla vista del folle gesto, gli altri utenti hanno immediatamente allertato le Forze dell’Ordine, subito accorse sul posto. I Carabinieri, che hanno provato più volte a far ragionare l’uomo senza successo, sono stati costretti a scendere sui binari per portarlo in salvo e lasciarlo nelle mani degli operatori del 118 che lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Eugenio.

