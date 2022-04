Roma, il maltempo colpisce ancora: chiusa una stazione della metro B

Un problema a cui ormai i romani sono abituati. È inevitabile, quando nella Capitale piove in modo consistente è sicuro qualche problema alla viabilità privata e soprattutto pubblica. Stavolta è toccato alla stazione Circo Massimo della Metro B, completamente allagata.

Continui disagi

L’acquazzone che si è abbattuto ieri sera su Roma ha causato numerosi disagi sulle strade e sulle linee dei mezzi pubblici. Nella mattinata di oggi 22 aprile intorno alle 9.00 Atac, attraverso i canali ufficiali, ha annunciato la chiusura temporanea della stazione Circo Massimo direzione Laurentina per danni provocati dal maltempo. Immediato l’intervento dei tecnici per il ripristino del servizio. Dallo scorso 19 aprile la metro B è inoltre chiusa dalle ore 21.00 per interventi di manutenzione.