Roma e la micromobilità in sharing: e-bike e monopattini non si fermano

E-bike e monopattini , un fenomeno che non smette di crescere, specialmente a Roma . A rivelarlo è l’ultimo Rapporto sulla sharing mobility dell’Osservatorio nazionale sulla sharing mobility promosso dal Ministero della Transizione Ecologia, dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. I numeri dello sharing da gennaio a giugno 2022 sono aumentati dell’83% : a giugno si sono registrati quasi 1,2 milioni di noleggi, soprattutto dei monopattini .

I numeri dello sharing

Nell’ambito dello sharing le abitudini dei romani si sono spostate dall’auto a e-bike e monopattini. Da gennaio a giugno di quest’anno, per esempio, la domanda di bici a noleggio è aumentata del 90%. Tra le zone più “battute” c’è ovviamente il centro, ma anche Ostia e il litorale. Tanti utilizzano però i monopattini. Non a caso, gli operatori che offrono questi mezzi sono quelli più numerosi in città: sono sette, per un totale di 14.500 mezzi disponibili sul territorio (cifre incredibili in proporzione agli altri veicoli in sharing).

Le problematiche

La crescita continua, però, è accompagnata da parecchie problematiche, ancora faticosamente aperte. La forte presenza soprattutto dei monopattini ha causato diversi disagi, mettendo in primo piano la sicurezza di chi utilizza questi mezzi e degli altri utenti della strada (e con tanti minorenni coinvolti) e l’uso non corretto del monopattino, lasciato parcheggiato in malo modo. Lo scorso giugno, il sindaco Gualtieri ha approvato una delibera con le linee guida per i servizi di sharing di monopattini ed e-bike, ma i problemi continuano. Sono tuttavia previsti altri interventi. A partire dal 2023, infatti, un nuovo bando farà precipitare gli operatori di monopattini da 7 a 3, con conseguente diminuzione dei mezzi (da 14,5mila a 9mila), distribuiti in maniera più uniforme nella città. Taglio anche per le e-bike che passeranno da 12,5mila a 9mila.

