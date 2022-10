Roma, 1 novembre: gli orari di metro, tram e autobus per il Ponte dei Santi

Tutti i percorsi deviati

Martedì 1° novembre via dei Fori Imperiali sarà chiusa al traffico. Deviano quindi le linee 51, 75, 85, 87, 117 e 118. Le linee 51, 85 e 87 deviano in via Celio Vibenna, via di San Gregorio, Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello. La 75 non percorre via dei Fori e parte di via Cavour e devia in via Labicana e via Merulana. La 117 (non attiva nei giorni festivi) non percorre via dei Fori e parte di via Cavour e devia in via Merulana. La 118 da piazza di Porta Capena percorre nei due sensi via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia. Inoltre, dalle 8.30 alle 11.30 le linee 51, 75, 85, 87 e 118 cambiano percorso in Centro per la Corsa dei santi. Le linee 170 e 781 non percorrono via degli Orti di Cesare, via Carlo Porta, via Bernardino Passeri, via Cesare Pascarella e deviano in via Ettore Rolli. La 719 non transita in via Carlo Porta, via Bernardino Passeri, via Cesare Pascarella e devia in via degli Orti di Cesare, piazza della Radio, via Antonio Pacinotti, via Ettore Rolli. Dalle 8.30 alle 11.30 le linee 170 e 781 cambiano percorso in Centro per la Corsa dei santi.

La corsa podistica si terrà tra i quartieri di Prati e San Pietro. In quel tratto, a cambiare percorso dalle 8.30 alle 11.00 saranno le linee C3, H, 3, 8, 23, 30, 34, 40, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 98, 115, 118, 160, 170, 190, 280, 492, 628, 715, 716, 781, 870, 881, 913, 916 e 990. Cambiano capolinea anche le linee 8, 44, 46, 49, 63, 83, 913 e 990.

