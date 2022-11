Roma, arriva la nuova Fascia verde: accesso vietato alle auto Euro 2 e 3

Sembra che sulla scia di Milano, anche Roma stia procedendo per limitare la circolazione in centro alle autovetture che inquinano di più. Il divieto dovrebbe essere per i veicoli a benzina fino alla classe Euro 2 e diesel fino alla classe Euro 3 . L'area – arrivata alla sua fase operativa – è chiamata " Ztl Fascia verde" , 204,67 chilometri quadrati dentro il Grande Raccordo Anulare. C'è adesso la delibera in cui sono stati messe in chiaro le modalità di controllo della zona e il perimetro che questa ricopre.

A firmare l'atto sono stati Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità, e Sabrina Alfonsi, assessore all'Ambiente. L'approvazione della giunta Gualtieri è per questa settimana e successivamente inizieranno i controlli che per il momento saranno in mano alla polizia locale, prima di avere i varchi elettronici.

Ulteriori informazioni

Le auto che non possono accedere all'intero della Fascia verde sono, come abbiamo visto, quelle a benzina fino alla classe Euro 2 e diesel fino all'Euro 3, più i ciclomotori e i motoveicoli fino all'Euro 1 – se sono alimentati a benzina – e fino all'Euro 2 se diesel. Il divieto sarà per i giorni dal lunedì al sabato h24. Dal 1 novembre 2024 subentreranno nel divieto anche le vetture Euro 3 a benzina.

Coloro che hanno rinnovato o sono in possesso di un permesso Ztl, poi, non potranno comunque circolare se i loro mezzi corrispondono alle auto a cui è sottoposto il divieto. Verranno comunque contattati, sempre se la Regione Lazio dà l'approvazione, con una richiesta di rottamazione del veicolo in cambio dell'abbonamento gratuito ai mezzi di trasporto per tutto l'anno.

