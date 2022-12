Roma, Capodanno 2022: le strade chiuse per il concerto a Circo Massimo

Se da una parte Atac ha garantito ai romani e ai turisti mezzi pubblici potenziati, tra bus e metro, fino all’8 gennaio (festivi compresi), dall’altra muoversi per Roma non sarà di certo una passeggiata , specialmente la notte di Capodanno . La serata al Circo Massimo , con il concerto che inizierà alle 21.30, porta con sé tutta una serie di modifiche al traffico sia per allestire il palco, sia durante il concerto stesso . Vediamo cosa cambia.

Le vie chiuse al traffico

Già dalle 7 del mattino del 30 dicembre 2022 è prevista la chiusura al transito dei veicoli di via dei Cerchi nel tratto compreso tra piazza di Porta Capena e via di S. Teodoro. Questo fino al 1° gennaio, con orario non prevedibile. Discorso simile, ma con chiusura al transito veicolare dalle 19 del 31 dicembre, in via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa e via della Greca nel tratto e verso compreso tra viale Aventino e piazza della Bocca della Verità. Rientrano nella lista dei tratti chiusi anche via dell'Ara Massimo di Ercole tra via dei Cerchi e via della Greca.

La lista si fa più corposa man mano che ci si avvicina all’evento di Capodanno. Dalle 19 del 31 dicembre non si potrà più circolare anche su via di Santa Maria in Cosmedin nel tratto e verso compreso tra lungotevere Aventino e via della Greca.

