Capodanno, la mappa degli autovelox nel Lazio fino al 1° gennaio 2023

Con il traffico che non mancherà sulle strade italiane nei giorni che precedono e seguono Capodanno, aumentano anche i controlli da parte delle forze dell’ordine. Sulle strade del Lazio, per esempio, la Polizia Stradale posiziona ulteriori postazioni di autovelox, rispetto a quelle fisse già presenti, per controllare gli automobilisti e con l’obiettivo di prevenire gli incidenti.