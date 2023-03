Roma, Atac sotto attacco hacker: il sito è irraggiungibile ma bus e metro funzionano

Atac , l'azienda di trasporto pubblico romana, ha subito un attacco hacker che ha reso il suo sito web irraggiungibile. I passeggeri che hanno cercato di accedere al sito sono stati accolti da un messaggio di errore che indicava l'impossibilità di raggiungerlo. Tuttavia, la situazione non ha compromesso il funzionamento dei servizi di trasporto pubblico, con metro e bus regolarmente in servizio, poiché i sistemi di gestione operativi sono rimasti funzionanti.

Blockout anche per la biglietteria

L'attacco ha colpito non solo il sito web, ma anche il servizio di biglietteria in tutte le sedi Atac sul territorio, creando disagi per chi cercava di acquistare un biglietto. Fortunatamente, i passeggeri hanno potuto utilizzare le macchine automatiche presenti nelle stazioni ancora operative per acquistare i biglietti.

Gli informatici di Atac stanno lavorando per ripristinare le operazioni e gli aggiornamenti sullo stato dell'attacco verranno tempestivamente segnalati. L'azienda ha confermato che i servizi di trasporto pubblico proseguono regolarmente e non ci sono state interruzioni. L'attacco hacker a Atac segue quello subito da Ferrari, che ha avuto la sfortuna di vedere i dati di alcuni clienti rubati dai criminali informatici.

#Atac: sito internet e biglietterie off line per attacco cyber. Servizio di trasporto regolare



Off line anche i servizi di biglietteria nelle sedi Atac. Attive invece le macchine emettitrici biglietti (MEB) nelle stazioni. Tecnici al lavoro per ripristinare i servizi.@InfoAtac pic.twitter.com/sglyzOSu3a — Roma (@Roma) March 22, 2023

Roma, no alla deroga: auto storiche bandite dalla nuova fascia verde