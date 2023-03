Roma, violenta grandinata nella Capitale: disagi e traffico in tilt

A Roma è allarme velocità: 1.600 infrazioni in una settimana

Le zone più colpite

Le vie più colpite sono state via Cristoforo Colombo, la via Ostiense e la via del Mare, dove il traffico ha proceduto a passo d'uomo, quando possibile. I tempi di percorrenza sono stati fuori controllo, con automobilisti che hanno impiegato oltre due ore per raggiungere il ponte del raccordo da Casal Palocco.

Secondo LuceVerde, disagi, code e traffico in tilt si sono registrati su via Cristoforo Colombo, con code a partire da Castel Fusano in ingresso in città. Il quadrante sud si è trovato alle prese anche con la chiusura di via di Decima e dello svincolo di via Pontina in direzione di via di Acqua Acetosa Ostiense, oltre all'allagamento del sottopasso sempre della Pontina in direzione via Laurentina.

Diversi automobilisti bloccati sulla Colombo hanno riferito di una grandinata che durata una decina di minuti, con accumuli di una grossa quantità di ghiaccio sull'asfalto.

