Pasqua 2023, Via Crucis a Roma: tutte le modifiche alla viabilità

Domani 7 aprile 2023, in occasione della consueta Via Crucis , si prevedono diverse modifiche alla viabilità della Capitale, annunciate da Atac . L'evento si terrà a partire dalle ore 21:00 presso piazza del Colosseo e coinvolgerà diverse aree della Capitale. In vista di tale manifestazione, sono stati ufficializzati i piani stradali per gli ingressi e le vie d'accesso all'area delle celebrazioni, suddivisa in più settori con diversi varchi di accesso.

Roma, no alla deroga: auto storiche bandite dalla nuova fascia verde

Il piano del Comune

Zone interessate: piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali (da largo Corrado Ricci a via Labicana), via Celio Vibenna, via di San Gregorio, largo Gaetana Lagnesi, via Nicola Salvi (da via Terme di Tito a largo Gaetana Agnesi), via degli Annibaldi (da via Frangipane a largo Gaetana Agnesi), via del Colosseo (da via delle Carine a largo Gaetana Agnesi), via Vittorino da Feltre (da via delle Carine a largo Gaetana Agnesi), largo Assen Peikov, via del Fagutale (da largo Assen Pezkov a largo Gaetana Agnesi), area archeologica del Foro Palatino, area archeologica dei Fori Imperiali.

Varchi per l'accesso: via dei Fori Imperiali/ largo Corrado Ricci, via degli Annibaldi/via Frangipane·, piazza del Colosseo/via Caudia, via di San Gregorio/via dei Cerchi, via dei Fori Imperiali/Clivio di Acilio, via degli Annibaldi/ponte pedonale, via Nicola Salvi/via delle Terme di Tito, piazza del Colosseo/via Labicana, piazza del Colosseo/scalinata che conduce a via Celio Vìbenna, via di San Gregorio/via Celio Vìbenna.

Divieto di sosta con sgombero: Si raccomanda di non lasciare le proprie autovetture in sosta nelle seguenti vie: San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Sacra, via di San Bonaventura (per circa 200 metri da via Sacra), via dei Fori Imperiali (da piazza del Colosseo a largo Corrado Ricci), via della Salara Vecchia, Clivio di Venere Felice, largo Corrado Ricci, piazza di San Francesca Romana, largo Gaetana Agnese, via degli Annibaldi, via del Colosseo (da via delle Carine a largo Gaetana Agnesi), via Vittorino da Feltre (da via delle Carine a largo Gaetana Agnesi), via del Fagutale (tra largo Assen Peikov e largo Gaetana Agnesi), via Nicola Salvi, via del Monte Oppio (dal civico 4 a largo Assen Peikov solo lato destro nel senso di marcia) via delle Terme di Tito (dal civico 76 a via Nicola Salvi), via del Tempio della Pace (da via dei Fori Imperiali a via del Colosseo) e via in Miranda.

Metro: La fermata della metro di Colosseo potrebbe essere chiusa sotto richiesta della Questura a partire dalle ore 13:00.

Bus: Dalle ore 12:00 di venerdì 8 aprile, saranno apportate modifiche alla viabilità con deviazioni dei bus. La chiusura al pubblico delle aree archeologiche dell'Anfiteatro Flavio, del Foro Palatino e del Foro Romano rimarrà in vigore dalle 12:00 e sino a cessate esigenze della giornata. A partire dalle 13:00, il traffico sarà chiuso in via degli Annibaldi, via dei Fori Imperiali, via Celio Vibenna e via di San Gregorio (solo direttrice verso piazza Porta Capena), via Cavour (da largo Visconti Venosta a largo Corrado Ricci solo direttrice verso largo Corrado Ricci, via del Parco del Celio). Nel pomeriggio, dalle 15:00, saranno chiuse verso piazza del Colosseo anche via di San Gregorio e via Celio Vibenna. Tali modifiche alla viabilità rimarranno in vigore fino a cessate esigenze della giornata.

A Roma è allarme velocità: 1.600 infrazioni in una settimana