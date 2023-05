Roma, sciopero venerdì 26 maggio: Atac non aderisce

Come quasi ogni venerdì, anche quello del 26 maggio 2023 sarà protagonista di uno sciopero nazionale, indetto dall’Unione sindacale di base (Usb), con l’adesione di Usb Ps e Fisi, che "rappresenta un passaggio importante per la ripresa delle rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia dentro un’economia di guerra, sia quella in Ucraina sia quella scatenata dal governo Meloni contro le fasce più povere e deboli". Lo stop ci sarà per il trasporto pubblico e privato ma, a Roma, sembra che i servizi ATAC rimarranno attivi, non aderendo allo sciopero.