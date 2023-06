ZTL fascia verde Roma, Gualtieri inserisce alcune esenzioni: le novità

Continua la protesta dei cittadini romani contro la ZTL fascia verde nella Capitale . Dopo la raccolta di oltre 100mila firme per fermare l'ordinanza, c ome già annunciato nei giorni scorsi il Sindaco Gualtieri ha deciso di pportare significative modifiche alla bozza originale. Il nuovo testo, che prevede due novità fondamentali , è stato già approvato o durante l'ultima riunione di maggioranza.

Cosa prevede il nuovo documento

Come spiegato dall'Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, saranno ammesse nella Zona a Traffico Limitato le auto a Diesel Euro 4 e le vetture a benzina Euro 3. L'altra novità riguarda però una restrizione: i veicoli inquinanti potranno circolare solo per un numero massimo di chilometri, ancora da definire. Il limite potrà essere monitorato attraverso l'utilizzo del sistema move-in, che prevede l'installazione di un dispositivo sul veicolo in grado di rilevare i chilometri percorsi e segnalare il raggiungimento della soglia limite. In alternativa, sarà possibile ottenere un carnet di ingressi, simile a quanto già adottato a Milano.

Adesso, la delibera dovrà essere esaminata e valutata dai tecnici regionali dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), prima di poter essere approvata. È fondamentale che il nuovo provvedimento rispetti il requisito di una riduzione delle polveri sottili pari a quello previsto nella versione iniziale, per garantire un impatto ambientale "a saldo zero".

ZTL Fascia Verde, le polemiche: crea disuguaglianze sociali