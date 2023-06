Ztl fascia verde a Roma, via libera a diesel Euro 4 e benzina Euro 3?

Dopo lunghe settimane di discussioni in Campidoglio, accompagnate da numerose proteste , la faccenda Ztl fascia verde a Roma sta per raggiungere un punto di svolta. Il sindaco Gualtier i, infatti, ha presentato ai consiglieri di maggioranza le modifiche apportate al piano del Comune riguardo la circolazione in città, con focus sui veicoli più inquinanti. Vediamo a che punto siamo arrivati.

Le modifiche

A quanto pare, i veicoli con motori diesel Euro 4 e benzina Euro 3 potranno continuare a circolare senza restrizioni. Nessun allarme, dunque, per chi già pensava di dover comprare un’auto nuova. Ma per i mezzi più vecchi, e quindi inquinanti, è previsto un carnet di ingressi gratuiti annuali. Quanti sono gli ingressi? Il numero, e i km consentiti, variano a seconda del motore: più è vecchio e meno potrà circolare.

Nessuna modifica, invece, al perimetro della fascia verde, ipotesi che era circolata più volte nelle scorse settimane. Esclusi anche i parcheggi di scambio, ovvero quelli dove si potrebbe lasciare la macchina (inquinante) e prendere un mezzo pubblico. E la situazione, vista la posizione inamovibile del Campidoglio, non dovrebbe cambiare.

Adesso il sindaco Gualtieri dovrà confrontarsi con la Regione (l’incontro è previsto per oggi 6 giugno 2023), in particolare con il governatore del Lazio, Francesco Rocca, che in un forum all’Ansa ha dichiarato: “Stiamo rivedendo anche il disastro Zingaretti sulla Ztl, in modo da consentire al sindaco Gualtieri di approntare nuove disposizioni per non penalizzare i cittadini e mantenere comunque la salvaguardia dell’ambiente senza infrangere le norme europee”.

