Roma, revocato lo sciopero dei mezzi pubblici per il 29 settembre

Prima era stato proclamato per una durata di 24 ore, due giorni dopo Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo aveva limitato a 4. Ora invece lo sciopero del trasporto pubblico fissato per il 29 settembre è stato revocato. Ma la protesta non finisce qui: la serrata infatti non è stata cancellata, bensì rinviata al 9 ottobre 2023.