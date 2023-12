Sciopero dei trasporti giovedì 7 dicembre: info e bus a rischio

Ormai ogni sette giorni la Capitale è interessata da almeno uno sciopero dei trasporti. E se generalmente il giorno scelto dai sindacati è il venerdi, in questa settimana dato il ponte dell'Immacolata, è stato scelto come giorno il giovedì per dar voce alle proteste. A Roma quindi domani 7 dicembre saranno a rischio metro, bus e tram.