Sciopero treni, metro, bus e tram venerdì 26 aprile: info e orari

Il sindacato Confail Faisa ha proclamato uno sciopero nazionale del settore dei trasporti per la giornata di venerdì 26 aprile. I disservizi avranno una durata di 4 ore, con fasce orarie diverse per le varie città d'Italia. I motivi dell'agitazione sono diversi: dagli stipendi bassi alla richiesta di una remunerazione equa e dignitosa per tutti i dipendenti, oltre alla richiesta di maggior sicurezza sul posto di lavoro.