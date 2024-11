Roma, sciopero nazionale venerdì 8 novembre: tutte le info e gli orari

Nuovo venerdì di sciopero nella Capitale. Per l'8 novembre si prevede infatti un nuovo stop del trasporto pubblico per le intere 24 ore, senza alcuna fascia di garanzia. I possibili disagi si potranno registrare per quanto riguarda bus, metro e tram, non i treni poiché i dipendenti Trenitalia, Italo e Trenord non aderiranno.