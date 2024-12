Roma, sciopero venerdì 13 dicembre: tutte le info e gli orari

Roma sciopera ancora. La giornata di venerdì 13 sarà molto difficile per quanto riguarda gli spostamenti, con disagi che interesseranno non solo il trasporto pubblico ma anche le ferrovie. Matteo Salvini, esattamente come era accaduto il 29 novembre, ha però voluto ridurre lo sciopero, ma i sindacati non arretrano di un passo: invece di 4 ore, come precettato dal ministro dei Trasporti, resteranno 24.