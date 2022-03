Roma, folle inseguimento per il Centro Storico: polizia arresta 20enne senza patente

L'ultimo che ha girato una scena d' inseguimento automobilistico tra le strade del centro di Roma è Sam Mendes, regista di Spectre, uno dei film più acclamati della saga di 007. Ma quello che è successo la sera di venerdì 4 marzo nella Capitale potrebbe non sfigurare nella pellicola con Daniel Craig. Solo che qui non ci sono Aston Martin, bensì Mercedes, e i protagonisti non sono agenti segreti, ma tre ragazzi di cui uno, un 20enne, alla guida senza patente .

Alt non rispettato, poi la fuga

Tutto comincia alla stazione di Termini, in piazza dei Cinquecento. La polizia, impegnata in alcuni controlli di routine, intorno alle 22 di sera ha intimato l'alt a una Mercedes bianca con all'interno tre ragazzi. Il 20enne alla guida non si è però fermato e anzi ha accelerato a tutto gas, provando anche a investire uno degli agenti, scappando dalle forze dell'ordine. La polizia non è rimasta a guardare: decine di auto sono così partite all'inseguimento della vettura a sirene spiegate e lampeggianti accesi.

Inseguimento per le vie del Centro Storico

La corsa è andata avanti per 7 km lungo le vie del Centro Storico di Roma, in mezzo ai tanti turisti che hanno cominciato ad affollare le vie della Capitale. Il conducente della Mercedes è anche passato a tutta velocità lungo via del Tritone, celebre strada che collega il quartiere di Barberini alla fontana di Trevi. Per fortuna (o per miracolo...) non risultano feriti.

Bloccati a via della Vite

La fuga è poi terminata a via della Vite, una traversa della centralissima via del Corso: è lì che le pantere della Polizia hanno braccato e infine fermato la Mercedes. Il 20enne alla guida, romano di residenza, era senza patente di guida, per cui è stato denunciato, ma non solo, perché è stato anche arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. E gli altri due giovani presenti in macchina con lui sono stati segnalati all'autorità giudiziaria.

