Aubameyang, la nuova Lamborghini ha un colore folle!

Tra le passioni più conosciute di Pierre-Emerick Aubameyang c’è sicuramente quella per le supercar italiane. Il suo amore per le auto di lusso l’ha visto spesso immortalato accanto a numerosi modelli, dalla sua Urus oro customizzata in nero marmo alla sua Aventador oro brillante . Nel parco macchine dell’attaccante sembra essere recentemente arrivato un altro gioiellino a 4 ruote, una Lamborghini Aventador Roadster particolarissima su cui è stato filmato.

Colore inedito

La sobrietà si sa, non ha mai fatto parte del DNA dei calciatori, soprattutto quelli più famosi e non è di sicuro uno dei pregi di Aubameyang. Ne è l’emblema la nuova Lamborghini Aventador Roadster sul quale è stato recentemente immortalato, un bolide dal colore che sembra appena uscito da una fiaba: la livrea è infatti di un argento brillante sul quale spiccano riflessi di tutti i colori, come tanti piccoli arcobaleni. La new entry in casa Aubameyang ha un prezzo base di circa 472mila euro, al quale va aggiunto anche il costo (presumibilente folle) di questa particolare colorazione. I suoi 770 CV permettono di raggiungere la velocità massima 351 km/h.

Aubameyang arriva al Barcellona "cullato" dalla sua Ferrari da quasi 2 milioni