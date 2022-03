Non lava la Lamborghini per 20 anni: chiamano un'officina per rimetterla a nuovo VIDEO

Avere una vettura sporca e non avere né tempo né voglia di portarla all’autolavaggio può succedere a chiunque. Possedere una Lamborghini però comporta un impegno decisamente diverso: negli Stati Uniti un uomo ha deciso di non lavare per 20 anni la sua Countach, un modello storico e preziosissimo lasciato invecchiare e arrugginire senza un briciolo di cura. Per fortuna c’è qualcuno che ha deciso di metterci le mani…