Il vicino lascia l’auto davanti al suo portone: prende un’ascia e gliela distrugge| VIDEO

Quella che sembrava una tranquilla mattina domenicale per le strade di Villanova di Guidonia, in provincia di Roma, ha finito per lasciare sotto shock i cittadini. Intorno alle 13.30 di ieri 10 aprile, in via Nicola Ricciotti un uomo ha notato una vettura parcheggiata fuori dal suo portone e impugnando un’ascia ha distrutto vetri e carrozzeria.

Entro a prendere...un'ascia! Gli abitanti della tranquilla cittadina di Villanova, nel comune romano di Guidonia Montecelio, inizieranno a fare particolare attenzione nel non lasciare la propria automobile in sosta di fronte all'abitazione privata di questo irritabile concittadino. Non è ancora noto il motivo del gesto da parte del folle, forse dovuto a precedenti liti con il proprietario dell'auto, o perchè esasperato poichè il mezzo era stato già più volte parcheggiato proprio di fronte al suo uscio. Fatto sta che, come si può notare dal video che sta spopolando sul web, il 63enne romano dopo aver osservato per qualche secondo la vettura di fronte al vialetto è rientrato in casa e ha preso un'ascia, sbattendola con tutta la forza sulla carrozzeria e sui vetri. L'uomo è stato immediatamente denunciato per danneggiamento dall'intestatario della Peugeot su cui ha scagliato tutta la sua rabbia. Immediato l'arrivo degli agenti delle Forze dell'Ordine, i quali hanno proceduto con il sequestro dell'ascia.