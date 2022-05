Ferrari mette Justin Bieber nella black list: per la star mai più Rosse

Qualche tempo fa vi avevamo raccontato di una fantomatica black list Ferrari . Al Cavallino rampante, infatti, piace difendere il pregio del proprio marchio e non ama utilizzi inopportuni del mezzo, ed è per questo che è stata redatta una vera e propria lista nera di clienti che non potranno mai acquistarla . A questo gruppo, pare essersi aggiunto di recente anche Justin Bieber , letteralmente bandito dalla Casa di Maranello . Capiamo perché.

Eccentricità non gradita

Il famoso cantante ha sempre avuto un debole per le auto di lusso, specialmente per le Ferrari, avendo nella sua collezione una 458. Ma come anticipato, a Maranello hanno delle regole ferree, anche per i clienti. Qualche esempio? La vettura va trattata con cura e rispetto e, aspetto non meno importante, va tenuto un comportamento adeguato al volante. Tutti fattori che Justin Bieber pare non aver considerato: la star, infatti, è solita parcheggiare la sua auto e lasciarla incustodita per settimane, dimenticando addirittura il luogo della sosta. Non solo. Il cantante ha anche deciso di trasformare la vettura, prima modificandone il colore (scatenando l’ira di Maranello che tiene tantissimo alla sua identità) e poi, non più soddisfatto, mettendola all’asta. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha portato Ferrari a bloccare tutti i suoi futuri acquisti del Marchio.

