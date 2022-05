Questi Hummer personalizzati in Giappone ti lasceranno senza fiato!

Cosa succede quando le auto americane incontrano lo stile di personalizzazione giapponese ? Ne esce fuori un qualcosa che, a seconda dei gusti, potreste definire terribilmente pacchiano o assolutamente stiloso. In un video postato da uno youtuber in Giappone, per esempio, possiamo vedere uno stuolo di Hummer fare la loro comparsa in una mostra di auto americane customizzate , ognuna con caratteristiche che secondo il gusto statunitense verrebbero definite a dir poco kitsch.

Hummer dorati in una mostra giapponese

La carrozzeria è corpulenta, le vetture mettono in scena una sorta di show di luci esteriore e molte pompano musica a tutto volume dall’interno (non che in Occidente non si faccia lo stesso…), ma ciò non impedisce di sentire il “respiro” del rombante motore V8. L’evento è stato verosimilmente organizzato dal fan club giapponese di Hummer “H2 All Japan”, dato che la maggior parte dei veicoli dei partecipanti sfoggiavano gli adesivi a esso riconducibili sul lunotto posteriore. Il veicolo passato “meno inosservato” è sicuramente il “gold-wrapped H2”, che mette in mostra tra le altre cose una carrozzeria dorata e dei proiettori LED.

Non solo Hummer

Oltre alla parata di Hummer c'era anche un piccolo raduno di lowriders con folli verniciature a scaglie metalliche, ruote Astro complete di pneumatici bianchi e interni in moquette. C'era anche una Cadillac rosa e una Ford Crown Victoria Border Patrol dotata di decalcomanie. Infine, non sarebbe stata una degna mostra di auto senza alcune Corvette e Mustang. Per vederle con i tuoi occhi, dai un'occhiata alla gallery.